Психолог объяснил решение Пашиняна стать похожим на Нетаньяху возможным кризисом

Кризис среднего возраста мог подтолкнуть премьер-министра Армении Никола Пашиняна на кардинальную смену имиджа – накануне политик сбрил усы и бороду, после чего стал похож на израильского коллегу Биньямина Нетаньяху .
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