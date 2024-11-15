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Психолог объяснил решение Пашиняна стать похожим на Нетаньяху возможным кризисом

Психолог объяснил решение Пашиняна стать похожим на Нетаньяху возможным кризисом

Кризис среднего возраста мог подтолкнуть премьер-министра Армении Никола Пашиняна на кардинальную смену имиджа – накануне политик сбрил усы и бороду, после чего стал похож на израильского коллегу Биньямина Нетаньяху .

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