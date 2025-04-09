Игра Ethereum «Aavegotchi» уходит с Polygon и закрывает собственный Layer-3

Криптоигра Aavegotchi, одна из старейших в сфере play-to-earn, после успешного голосования DAO переходит с Ethereum-сайдчейна Polygon на Layer-2 платформу Base, принадлежащую Coinbase, и одновременно закрывает собственную Layer-3 сеть под названием Geist.
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