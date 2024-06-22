🕯 В симферопольском сквере Победы прошла акция «Свеча памяти» Траурный митинг проходит в день Памяти и скорби по всему миру, участники зажигают свечи в память о павших героях Великой Отечественной войны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🕯 В симферопольском сквере Победы прошла акция «Свеча памяти» Траурный митинг проходит в день Памяти и скорби по всему миру, участники зажигают свечи в память о павших героях Великой Отечественной войны.