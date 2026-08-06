В России формируется вторичный рынок электромобилей

Отечественный рынок электромобилей постепенно переходит в новую фазу развития, и на смену первичным продажам приходит формирование вторичного сегмента, однако оценка стоимости таких машин сопряжена с дополнительными сложностями по сравнению с автомобилями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания.