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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александар Джикич отказался вернуться в Израиль и покинул пост главного тренера «Хапоэля Иерусалим»

В своем официальном пресс-релизе «Хапоэль» сообщил, что решение было принято из-за «личных проблем» Джикича и небезопасной ситуации в Израиле.

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