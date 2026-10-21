Уборка придомовых территорий многоквартирных домов в ЛНР предусматривает очистку крыльца и участка в пределах 20 метров вокруг здания, рассказал директор единой управляющей компании республики Александр Фогель в интервью Луганскому Информационному Центру.
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