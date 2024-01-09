Новый перрон в аэропорту Казани будет рассчитан на все борта глав стран БРИКС

К его строительству планируется приступить уже в этом году.фото: vk.com--> Новый перрон построят в международном аэропорту Казани для размещения широкофюзеляжных самолетов лидеров стран БРИКС, которые прибудут в октябре в столицу Татарстана на саммит межгосударственного объединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии