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Новый перрон в аэропорту Казани будет рассчитан на все борта глав стран БРИКС

Новый перрон в аэропорту Казани будет рассчитан на все борта глав стран БРИКС

К его строительству планируется приступить уже в этом году.фото: vk.com--> Новый перрон построят в международном аэропорту Казани для размещения широкофюзеляжных самолетов лидеров стран БРИКС, которые прибудут в октябре в столицу Татарстана на саммит межгосударственного объединения.

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