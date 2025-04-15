Жительница Елабуги потеряла свыше 1 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Жительница Елабуги хотела заработать на инвестициях и нашла объявление в интернете. Она оставила свои данные на сайте, после чего ей позвонил мужчина, представившийся представителем инвестиционной компании.
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