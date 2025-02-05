Ему летать охота: как Сент-Экзюпери стал пилотом и автором «Известий»

Как автор «Маленького принца» спасал своего друга, потерпевшего аварию в горах, и почему без его приключений не могло появиться великой повести? Об этом рассказывает новый байопик «Сент-Экзюпери», главные роли в котором исполнили Луи Гаррель, Венсан Кассель и Диана Крюгер.
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