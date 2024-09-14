Петербуржцев поздравили со Всемирным днем оказания первой помощи

В городе прошла конференция «Первая помощь в структуре медицины катастроф: что мы можем при ЧС» Всемирный день оказания первой помощи - это праздник медиков, спасателей, сотрудников полиции, волонтеров и всех неравнодушных граждан, которые, действуя решительно, помогают спасти бесценные человеческие жизни.