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Петербургский дневник

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Петербуржцев поздравили со Всемирным днем оказания первой помощи

Петербуржцев поздравили со Всемирным днем оказания первой помощи

В городе прошла конференция «Первая помощь в структуре медицины катастроф: что мы можем при ЧС» Всемирный день оказания первой помощи - это праздник медиков, спасателей, сотрудников полиции, волонтеров и всех неравнодушных граждан, которые, действуя решительно, помогают спасти бесценные человеческие жизни.

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