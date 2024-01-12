Московские ученые создали пособие по разработке и тестированию ИИ в медицине

В Москве ученые выпустили первое руководство по разработке и тестированию нейросети в медицине. Его будут изучать студенты-медики и тестировщики программного обеспечения на основе технологии ИИ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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