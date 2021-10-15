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США передали Узбекистану оборудование для лечения туберкулёза

США передали Узбекистану оборудование для лечения туберкулёза

Агентство США по международному развитию (USAID) сегодня, 15 октября передало медицинское оборудование медицинским учреждениям Ферганской области.

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