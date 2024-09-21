Североатлантический альянс за 75 лет своего существования не поспособствовал созданию более мирного и безопасного порядка, но являлась корнем возникновения дилемм безопасности, НАТО должен «уйти в отставку» вместе с покидающим пост генеральным секретарем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.
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