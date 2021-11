Eat This, Not That!: Богатые белком блюда в сочетании с овощами и фруктами на завтрак помогут похудеть

Американские диетологи назвали четыре блюда, которые стоит есть на завтрак худеющим. Как пишет портал Eat This, Not That!, избавляться от лишних килограммов лучше всего с овсяной кашей, блюдами из яиц, белковыми коктейлями и греческим йогуртом.