Как становятся бомжами: в Краснодаре на Гидрострое прямо на улице умирает человек

Как становятся бомжами: в Краснодаре на Гидрострое прямо на улице умирает человекНебольшая лежанка в палисаднике возле остановки в начале улицы Фадеева стала домом для 61-летнего пенсионера из Краснодара Владимира Косова.
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