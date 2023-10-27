Правительство Михаила Мишустина, судя по всему, всерьёз занялось миграционной проблематикой. В последние дни мы видели чёткие шаги наших правоохранительных органов по борьбе с нелегалами и с теми мигрантами, которые, получив российские паспорта, не пожелали встать на воинский учёт.
Мишустин всерьёз взялся за мигрантов, а мы знаем, что он всегда доводит начатое до конца
Комментарии
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os
olga soyka
Автор, красная книжечка, это вы так российский паспорт называете?? Вы , вообще, страну свою уважаете или , так, мимо проходили? Вот и топайте. А еще про эмигрантов рассуждаете
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1 д.
ЛВ
Людмила Высоцкая
Необходимо упорядочить приезд из ближнего зарубежья. Мужчины не просто едут работать, они сюда перевозят все семейство. В поликлиники не попасть, в школах наводят свои порядки , причём жестоко. Пользуются всеми льготами, получают все выплаты, а семьи то у них растут не по дням. Все это за счёт наших налогоплательщиков.
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8 час.
Борис Леонтьев
В Россию они едут потому, что в своей стране они рабы у своих баев. В России же у них есть возможность самим выбиться в баи. А какой же бай без семьи и рабов. Вот они и тащут сюда свои семьи, устанавливают свои порядки и пытаются местных превратить в своих рабов. Просто у них ментальность такая, либо раб - либо бай, равенства людей они не понимают в принципе. А наши продажные чиновники и полицаи (не полицейские) всему этому способствуют.
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7 час.
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