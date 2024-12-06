"Шутка Лукашенко про "Орешник" вполне серьёзна," - заявил белорусский МИД.

Это типа ракета "Орешник", новая штучка. фото: картинки яндекса. 6 декабря 2024 г. Ещё в окончании ноября месяца , а точнее числа 28 ноября, президент республики Беларусь Александр Лукашенко, в шутку заявил о своей готовности предоставить места для размещения на своей территории ракетной системы "Орешник" российского производства.