Политика как он...
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Политика как она есть

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"Шутка Лукашенко про "Орешник" вполне серьёзна," - заявил белорусский МИД.

"Шутка Лукашенко про "Орешник" вполне серьёзна," - заявил белорусский МИД.

Это типа ракета "Орешник", новая штучка. фото: картинки яндекса. 6 декабря 2024 г. Ещё в окончании ноября месяца , а точнее числа 28 ноября, президент республики Беларусь Александр Лукашенко, в шутку заявил о своей готовности предоставить места для размещения на своей территории ракетной системы "Орешник" российского производства.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Я бы секреты никому не раздавала, опасно это, среди братьев тоже разные, как в сказке
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10 час.
Т
Татьяна
И чего только Батька у нас ни выпросил...
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3 час.
Lora Некрасова
Батька сам с крепкими орешками. У него не забалуешь. И Белоруссию такой же делает. Держитесь, сябры! Всем успеха.
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2 час.

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