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Лоферы возвращаются: почему мужская мода устала от кроссовок

Лоферы возвращаются: почему мужская мода устала от кроссовок

Ещё недавно мужской гардероб можно было собрать практически вокруг одной пары кроссовок. Белые, ретро, беговые, баскетбольные, минималистичные — они одинаково легко сочетались с джинсами, брюками, костюмом и даже пальто.

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