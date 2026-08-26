Лоферы возвращаются: почему мужская мода устала от кроссовок

Ещё недавно мужской гардероб можно было собрать практически вокруг одной пары кроссовок. Белые, ретро, беговые, баскетбольные, минималистичные — они одинаково легко сочетались с джинсами, брюками, костюмом и даже пальто.
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