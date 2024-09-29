Паллантий, легендарный греческий город, на месте которого был основан Рим

Одна из самых захватывающих и, возможно, не очень известных историй из истории Рима – это история Паллантия (на древнегреческом Παλλάντιον), легендарного города, располагался на Палатинском холме – том самом холме, который столетия спустя станет сердцем Рима.
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