Аналитик Inmortal предсказывает рост FLOKI (FLOKI)

Сегодня рынок криптовалют пережил спад, во главе с биткоином, после нескольких дней роста. Несмотря на это, известный аналитик сделал оптимистичный прогноз относительно Floki (FLOKI), предположив, что он может превзойти конкурентов Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB) в следующем бычьем цикле.