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Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Порту», ПАОК Оздоева и Чалова против ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Андерлехтом», киевское «Динамо» – с «Хоффенхаймом»

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«Лацио» примет «Ниццу», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна – «Андерлехт», киевское «Динамо» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», «Тоттенхэм» – с «Ференцварошем».

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