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Северокорейские снаряды летят неслышно

Северокорейские снаряды летят неслышно

Каклонавтов уже не по-детски штырит от корейских снарядов русской армии. Оказывается, они очень тихие (почти как польские мины).

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Комментарии
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Михаил Васильев
А Вам похоже евреи ближе?!
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8 час.
Александр Терехов
Та ни приставай к нему, эт он в порыве страсти слюнями брызжет а толком сказать то и нечего.
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6 час.
Анатолий Потеряхин
вот и хорош летят тихонько низенько низенько а БАБАХ громко чтобы в штанишках стало сыро Молодец КИМ!!!!!!!
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1 час.

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