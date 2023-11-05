Каклонавтов уже не по-детски штырит от корейских снарядов русской армии. Оказывается, они очень тихие (почти как польские мины).
Северокорейские снаряды летят неслышно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Васильев
А Вам похоже евреи ближе?!
Ответить
8 час.
Александр Терехов
Та ни приставай к нему, эт он в порыве страсти слюнями брызжет а толком сказать то и нечего.
Ответить
6 час.
Анатолий Потеряхин
вот и хорош летят тихонько низенько низенько а БАБАХ громко чтобы в штанишках стало сыро Молодец КИМ!!!!!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии