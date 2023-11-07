Собянина рассказал, каким будет новый кампус Бауманского университета

Новый учебный кампус будет создан для 31 тыс. студентов О ходе строительства современного кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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