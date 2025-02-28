Покушение на Трампа: Частный сыщик утверждает, что за Круксом стояла сеть

Частный детектив Дуг Хэгман расследует покушение на президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Подозреваемый Томас Мэтью Крукс якобы действовал по указке преступной сети, предполагающей его поддержку на месте события.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии