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Покушение на Трампа: Частный сыщик утверждает, что за Круксом стояла сеть

Покушение на Трампа: Частный сыщик утверждает, что за Круксом стояла сеть

Частный детектив Дуг Хэгман расследует покушение на президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Подозреваемый Томас Мэтью Крукс якобы действовал по указке преступной сети, предполагающей его поддержку на месте события.

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