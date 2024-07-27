NYT: Белоусов обсуждал с главой Пентагона "тайную операцию" Киева против РФ

РИА Новости/Сергей Мамонтов Министр обороны России Андрей Белоусов и глава военного ведомства США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора, который состоялся 12 июля, обсуждали подготовку Украины "тайной операции" против РФ, сообщила газета The New York Times (NYT).
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