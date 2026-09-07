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В Мексике 10 человек погибли и 64 пострадали при взрыве пиротехники у церкви

В Мексике 10 человек погибли и 64 пострадали при взрыве пиротехники у церкви

В поселении Санта-Мария-Канчесда в штате Мехико произошел взрыв пиротехники возле церкви. Трагедия случилась накануне праздника в честь Девы Марии, когда у храма находились прихожане.

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