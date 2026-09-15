ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

Сотрудники Госавтоинспекции Ивановской области приняли участие в профилактическом мероприятии «Детско-родительский патруль»

Сотрудники Госавтоинспекции Ивановской области приняли участие в профилактическом мероприятии «Детско-родительский патруль»

 В рамках широкомасштабной информационно‑пропагандистской социальной кампании «Внимание — дети!» ранним утром около Гимназии №3 города Тейково состоялось профилактическое мероприятие «Детско‑родительский патруль».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым