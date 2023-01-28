Военное обозрение

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Президент Франции: Меня упрекают за ведение диалога с Россией, но я такой диалог всё равно продолжу

Президент Франции: Меня упрекают за ведение диалога с Россией, но я такой диалог всё равно продолжу

Французский президент Эммануэль Макрон, который последовательно выступает в поддержку коррумпированного нацистского киевского режима в том числе поставками тяжёлой техники и оружия, продолжает при этом проявлять лицемерие в отношении переговоров с Россией.

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