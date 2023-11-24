ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 24.11.2023

ВСУ с потерями отступили в районе очистных сооружений под натиском штурмовых групп ВС РФ в Авдеевке Начало климатической зимы не стало препятствием для ВС РФ в продолжении наступательных действий на Донецком направлении.
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