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Яннис Адетокумбо набрал 54 очка и 19 подборов в победном матче с «Клипперс»

Яннис Адетокумбо набрал 54 очка и 19 подборов в победном матче с «Клипперс»

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в четверг в матче с «Клипперс» (106:105) остановился в одном набранном очке от личного рекорда результативности в НБА.

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