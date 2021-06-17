5МИНУТКА

269 674 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vera Dobryagina
    Из принципа не делать. Случаев, когда рождаются дети, не похожие на родителей, предостаточно. Мало ли кто там в родос...Сделать тест ДНК ...
  • Маргарита Сладкова
    Послать свекровь раз и навсегда.Свекровь-это чужой человек.А исполнять прихоти чужого человека глупо.Сделать тест ДНК ...
  • Виктория Смолкина
    Фу, как с ним спать вообще, ещё и куча детей, я бы его сразу в другую комнату после признания отправила.Давняя измена "не...

Прочитал переписку жены с подругой

Прочитал переписку жены с подругой

Никогда не проверял телефон жены, а тут как-то зашел ночью на кухню водички попить, а он на столе лежит.

Вернуться к статье
336
Обсудить
Михаил_
Лучше жену выбрать такую, которой можно верить.
Владимир Eвтушенко
А гшде найти таких?
Михаил_
Ничего себе вопросик. Вы же не юноша давно. В нынешнее время, наверное, в тех кругах, в которых обычно человек бывает. Заметить барышню легко. Проблема в умении разглядеть-распознать достойную или наоборот вывести на чистую воду какую-нибудь . Один мой знакомый вдовец в уже преклонном возрасте года 3-4 назад нашёл себе медсестру -- живут, не слышал, чтобы он жаловался на неё сильно, хотя ругаться умеет не хуже Вас :) . Работает водителем "Газели". Мой отец овдовел в 65 лет и лет до 70-ти или никого не мог найти, или быстро расходился. Потом нашёл простую деревенскую женщину (далее мои не очень точные воспоминания): шёл из леса с корзиной грибов, а она пахала грядки у своего невысокого забора -- переглянулись -- разговорились -- зашёл попить чайку -- остался с ней до своей смерти.
Владимир Eвтушенко
Я овдовел в 68 лет, через 4 месяца нашёл свою любовь, не побоюсь этого с казать, ибо впервые в жизни почувстваовал себя любимым. Но это мы, те. кто зав 60+ не гоняемся за деньгами, не ищем спутника-спутницу по толщи не кошелька. А вто те, кому едва за 29, те именно по этому признаку ищут. , готовы в альфонсы и любовницы идти, лишь бы деньгами их баловали.
Михаил_
Те не задаются поисками "таких".
саша дмитренко
себе то не всегда можно верить))))))
Михаил_
Хе-хе. У меня это было первой проблемой: быть уверенным, что понравившаяся барышня со временем не разонравится, а то будешь позже уже в браке лепетать: "любил, да разлюбил -- не могу с тобой дальше жить".
Максим Шишкин
"А вывод один – я живу с человеком..." - ты живешь с мразью. Избавляйся от этой гниды, выкинь ее на помойку. Найди нормальную.
саша дмитренко
давно известно,,верить можно,,доверять-НИКОГДА!
aleksandr yermakov
Верить тоже избирательно нужно
саша дмитренко
верить-пока не обманут! а вот доверять-это полностью и во всем!вплоть до жизни
aleksandr yermakov
Ага,доверьте.😃,с пакетом из гастронома выкинут
саша дмитренко
что такое гастроном? чет из астрономии?
Нина Полевая (Бойко)
По любому, при разводе любой счет, не зависимо на кого оформлен, считается совместно нажитым имуществом. Но, если такой плохой муж, то какого Х живешь с ним???
Vera Dobryagina
Странный вопрос - так из-за денег и живёт. Торговала 4 года своей пилоткой, теперь пойдёт дальше покупателя искать)))
Максим Шишкин
Классная формулировка. И очень точная).
саша дмитренко
а нихрена подобного,, потому и море споров в суде при разводе и потому часто такие жены обламываются)))))))
Ольга Веселовская (Сигова)
Как можно сымитировать оргазм? Мужчина что , не чувствует ничего ?
Vera Dobryagina
Ой, Ольга)))
саша дмитренко
вам 12 лет?)))))
Ольга Веселовская (Сигова)
Нет , чутка поболее)) и ни разу не получилось изобразить)
саша дмитренко
подруги научат)))
Ольга Веселовская (Сигова)
Спасибо, воздержусь. Я как раз -таки про качество секса. Автор жалуется на то , что ему сказали , что он в постели ноль. Очевидно так и есть
саша дмитренко
а зачем тогда замуж вышла??? ограбить?)))
Ольга Веселовская (Сигова)
Кто замуж вышла ? Супруга автора ? Не знаю, может и так
Маргарита Сладкова
Видимо,правильно ни в грош не ставит, разве уважающий себя мужчина будет читать переписку жены с кем-нибудь?Мужики измельчали:подслушивают,подглядывают,контролируют.Фу!Самим-то не противно,комплексующие особи?!И ещё хотят,чтобы их уважали,когда сами себя не уважают.
Максим Шишкин
А вы, по ходу, как раз и есть ворующая у мужа бабки))… или ее подруженция)). Фемизданутая?))
саша дмитренко
в чем то она права,,,мужик должен быть умнее))) и не слушать эндорфины))
Максим Шишкин
На все, что делают мужики, есть соответствующее обоснование. А сладкова- хочет и рыбку съесть, и на х.. сесть. Мужик таким все должен, а спросить с бабы не может). Зато они могут и в телефоны лазить, и в кошельки… и в души мужчинам плевать. Не перевариваю таких, ибо недоженщины они.
саша дмитренко
))))))) не суди и не судим будешь,,,
Максим Шишкин
Так я и не сужу). Много для них чести - суд. Так - на х.. послать и все судилище)))
саша дмитренко
а ты впереди потопаешь)))))
Максим Шишкин
Это вряд ли))). Я из породы посылающих)).

Картина дня

наверх