Прочитал переписку жены с подругой

5МИНУТКАБизнес и финансыПрочитал переписку жены с подругой Никогда не проверял телефон жены, а тут как-то зашел ночью на кухню водички попить, а он на столе лежит.Вернуться к статье336НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил_Лучше жену выбрать такую, которой можно верить.Владимир EвтушенкоА гшде найти таких?Михаил_Ничего себе вопросик. Вы же не юноша давно. В нынешнее время, наверное, в тех кругах, в которых обычно человек бывает. Заметить барышню легко. Проблема в умении разглядеть-распознать достойную или наоборот вывести на чистую воду какую-нибудь . Один мой знакомый вдовец в уже преклонном возрасте года 3-4 назад нашёл себе медсестру -- живут, не слышал, чтобы он жаловался на неё сильно, хотя ругаться умеет не хуже Вас :) . Работает водителем "Газели". Мой отец овдовел в 65 лет и лет до 70-ти или никого не мог найти, или быстро расходился. Потом нашёл простую деревенскую женщину (далее мои не очень точные воспоминания): шёл из леса с корзиной грибов, а она пахала грядки у своего невысокого забора -- переглянулись -- разговорились -- зашёл попить чайку -- остался с ней до своей смерти.Владимир EвтушенкоЯ овдовел в 68 лет, через 4 месяца нашёл свою любовь, не побоюсь этого с казать, ибо впервые в жизни почувстваовал себя любимым. Но это мы, те. кто зав 60+ не гоняемся за деньгами, не ищем спутника-спутницу по толщи не кошелька. А вто те, кому едва за 29, те именно по этому признаку ищут. , готовы в альфонсы и любовницы идти, лишь бы деньгами их баловали.Михаил_Те не задаются поисками "таких".саша дмитренкосебе то не всегда можно верить))))))Михаил_Хе-хе. У меня это было первой проблемой: быть уверенным, что понравившаяся барышня со временем не разонравится, а то будешь позже уже в браке лепетать: "любил, да разлюбил -- не могу с тобой дальше жить".Максим Шишкин"А вывод один – я живу с человеком..." - ты живешь с мразью. Избавляйся от этой гниды, выкинь ее на помойку. Найди нормальную.саша дмитренкодавно известно,,верить можно,,доверять-НИКОГДА!AYaleksandr yermakovВерить тоже избирательно нужносаша дмитренковерить-пока не обманут! а вот доверять-это полностью и во всем!вплоть до жизниAYaleksandr yermakovАга,доверьте.😃,с пакетом из гастронома выкинутсаша дмитренкочто такое гастроном? чет из астрономии?Нина Полевая (Бойко)По любому, при разводе любой счет, не зависимо на кого оформлен, считается совместно нажитым имуществом. Но, если такой плохой муж, то какого Х живешь с ним???Vera DobryaginaСтранный вопрос - так из-за денег и живёт. Торговала 4 года своей пилоткой, теперь пойдёт дальше покупателя искать)))Максим ШишкинКлассная формулировка. И очень точная).саша дмитренкоа нихрена подобного,, потому и море споров в суде при разводе и потому часто такие жены обламываются)))))))Ольга Веселовская (Сигова)Как можно сымитировать оргазм? Мужчина что , не чувствует ничего ?Vera DobryaginaОй, Ольга)))саша дмитренковам 12 лет?)))))Ольга Веселовская (Сигова)Нет , чутка поболее)) и ни разу не получилось изобразить)саша дмитренкоподруги научат)))Ольга Веселовская (Сигова)Спасибо, воздержусь. Я как раз -таки про качество секса. Автор жалуется на то , что ему сказали , что он в постели ноль. Очевидно так и естьсаша дмитренкоа зачем тогда замуж вышла??? ограбить?)))Ольга Веселовская (Сигова)Кто замуж вышла ? Супруга автора ? Не знаю, может и такМСМаргарита СладковаВидимо,правильно ни в грош не ставит, разве уважающий себя мужчина будет читать переписку жены с кем-нибудь?Мужики измельчали:подслушивают,подглядывают,контролируют.Фу!Самим-то не противно,комплексующие особи?!И ещё хотят,чтобы их уважали,когда сами себя не уважают.Максим ШишкинА вы, по ходу, как раз и есть ворующая у мужа бабки))… или ее подруженция)). Фемизданутая?))саша дмитренков чем то она права,,,мужик должен быть умнее))) и не слушать эндорфины))Максим ШишкинНа все, что делают мужики, есть соответствующее обоснование. А сладкова- хочет и рыбку съесть, и на х.. сесть. Мужик таким все должен, а спросить с бабы не может). Зато они могут и в телефоны лазить, и в кошельки… и в души мужчинам плевать. Не перевариваю таких, ибо недоженщины они.саша дмитренко))))))) не суди и не судим будешь,,,Максим ШишкинТак я и не сужу). Много для них чести - суд. Так - на х.. послать и все судилище)))саша дмитренкоа ты впереди потопаешь)))))Максим ШишкинЭто вряд ли))). Я из породы посылающих)).Комментировать
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