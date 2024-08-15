🍯 В Крыму ежегодно производят больше двух тысяч тонн мёда Производством продукта занимаются годы и даже десятилетия, но даже постоянные поставщики обязательно проводят экспертизу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🍯 В Крыму ежегодно производят больше двух тысяч тонн мёда Производством продукта занимаются годы и даже десятилетия, но даже постоянные поставщики обязательно проводят экспертизу.