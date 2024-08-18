Депутат предупредил владельцев заброшенных участков об ответственности

Владельцам садовых участков, которые ими не занимаются, надо быть готовым к тому, что их лишат права владения данной собственностью, лб этом 18 августа заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ»).