Танец Чёрной Рыси

ЭксклюзивДом/ДачаТанец Чёрной РысиТанец Чёрной Рыси …«Наши красны девицы и женщины забыли, к коим славным Славянским Родам принадлежат они.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМир Огненный ч.3, 162 Огненные Служители могут утвердить новые принципы. Перед каждой великой Эпохой пространство наполняется огненными формулами. Так огненно утверждается каждое великое начинание. Так мощно утвердится каждое великое явление объединения. Строительство космическое утверждает самое высшее для Новой Эпохи. Потому на самых высших началах будет строиться будущая эволюция, ибо то, что было разрушено, должно снова войти в жизнь, как великое ведущее основание. Явление закона Огненного Права положит начало Новой Эпохи, Эпохи Равновесия и Красоты Бытия. Устремление к созданию новых великих формул даст человечеству новую чудесную ступень.Юрий Ильинов🗓 Карта недели 30.08 - 05.09 1️⃣Отшельник - отдохнуть в тишине поразмышлять о сложившейся ситуации. Медитация, терпеливое созерцание и спокойные рассуждения вернут вам состояние мира и покоя. Это время терпеливого ожидания и переключения внимания на себя. Иногда дельные советы могут помочь вашим поискам внутреннего понимания. Выделите время для того, чтобы сосредоточенно поразмышлять о делах. Будьте терпеливы, если вам предстоит принять благоразумное решение. Скорее всего, ответ находится в вас самих, но, если вы запутались, попросите совета у мудрого и более опытного человека. Сейчас хорошее время для того, чтобы серьезно изучить то, что вас интересует. 2️⃣Десятка кубков - гoвopит o вpeмeни cчacтья, нacтoящeй любви, блaгoпoлyчия и дocтaткa. O нoвых paдyжных пepcпeктивaх, oб yвepeннocти в зaвтpaшнeм днe. Чтo-тo нoвoe и пpиятнoe вoйдёт в вaшy жизнь, кaк пpихoдит paдyгa пocлe дoждя. Пoзвoльтe ceбe быть cчacтливым и paдocтным эту неделю. Сyлит ceмeйнoe тopжecтвo. Kapтa yкaзывaeт нa тo, чтo в дoмaшних и ceмeйных дeлaх вcё бyдeт cклaдывaтьcя oчeнь хopoшo и плодотворно. Возможна пepeoцeнкa жизнeнных цeннocтeй и дyхoвный pocт. 3️⃣Императрица - карта хорошей судьбы, предполагающая женское творчество, плодовитость, сексуальность. Сейчас самое время предпринять решительные действия. Вам нравится ваша работа, привносящая в жизнь красоту и чувственность. Возможно, она дает вам материальный комфорт. Ваш нелегкий труд будет материально вознагражден. Эта карта может обозначать брак, беременность. Если вы ожидаете ребенка, то беременность и роды пройдут хорошо. Вы пожинаете плоды своего труда, окружаете себя красотой и материальными удобствами. Ваши чувства разделяют, вы способны дарить любовь и получать ее. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Комментировать
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