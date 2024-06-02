«Никого так не хвалил западный истеблишмент». Британское СМИ похвалило Набиуллину за работу на посту главы Центробанка России

Издание The Economist со ссылкой на одного из сотрудников ЦБ написало, что главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной пришлось усилить личную охрану после повышения ключевой ставки до рекордных 20% годовых после начала СВО в конце февраля 2022 года.
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