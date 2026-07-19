В Мурино задержан молодой человек по подозрению в краже под видом обыска

Полиция Всеволожского района расследует дерзкую кражу, совершенную в деревне Новое Девяткино. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17 июля в полицию обратилась женщина, проживающая на улице Капральская.
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