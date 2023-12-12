Пилот Су-35: летчики ВСУ уклоняются от встречи с российскими истребителями

Украинские летчики при встрече в воздухе с российскими истребителями отказываются от выполнения своих задач и стараются не пересекаться, приводит слова командира российской авиационной эскадрильи Минобороны РФ.
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