В Гренландии заявили о праве жителей острова на самоопределение

НУУК (Гренландия), 17 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Право жителей Гренландии на самоопределение, как и жителей Крыма и Донбасса, выше территориальной целостности Дании или Украины, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.