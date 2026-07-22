Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выступил с призывом к Европейскому союзу прекратить саботаж дипломатического урегулирования украинского конфликта и начать прямой диалог с Москвой.
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