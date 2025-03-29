Airbus построит посадочную платформу для марсохода

Компания Airbus Defence and Space была выбрана в качестве главного подрядчика для постройки посадочной платформы для марсохода миссии ExoMars Европейского космического агентства, запуск которого запланирован на 2028 год, 29 марта сообщает издание SpaceNews.
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