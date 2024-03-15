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Макрон: для достижения прочного мира Крым должен быть в составе Украины

Макрон: для достижения прочного мира Крым должен быть в составе Украины

Как выдал в интервью TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон, для достижения «прочного мира» Крым должен быть признан частью Украины, необходимо вернуться к международно признанным границам Украины.

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Комментарии
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алмаз галимзянов
А Россия разделена на несколько частей, чтобы не сопротивлялась разграблению. Такая мечта Европы.
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23 час.
ВД
Вовладар Даров
Крым ничего никому не должен!!!!
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ТЫ, ЕВРОДЯТЕЛ, НЕ В Т БРЕВНО ДОЛБИШЬ. КЛ,В СЛОМАЕШЬ !!!
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2 час.

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