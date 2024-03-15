Макрон: для достижения прочного мира Крым должен быть в составе Украины

Как выдал в интервью TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон, для достижения «прочного мира» Крым должен быть признан частью Украины, необходимо вернуться к международно признанным границам Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии