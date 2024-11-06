Россияне рассказали о своём отношении к онлайн-образованию

Почти четверть (23%) россиян, принявших участие в новом исследовании, считают, что онлайн-образование в будущем полностью вытеснит очную форму преподавания, тогда как 43% опрошенных не согласны с этим утверждением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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