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Царьград

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Без страховки и обедов: в Карелии детей подвергали опасности в нелегальных лагерях

Без страховки и обедов: в Карелии детей подвергали опасности в нелегальных лагерях

На юге Карелии обнаружили два детских лагеря с опасными развлечениями, которые не были зарегистрированыВ Лахденпохском районе Республики Карелия были обнаружены два детских лагеря, которые организовали скалолазы из Петербурга.

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