Соратник упрекнул Мерца в "самоуправстве" за увольнение министра транспорта ФРГ

Вице-председатель Христианско-демократического союза рабочих (CDA) Кристиан Боймлер обвинил канцлера Фридриха Мерца в самоуправстве после того, как тот преждевременно сообщил министру транспорта Патрику Шнидеру об отставке.
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