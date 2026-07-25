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Газета.ру

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Соратник упрекнул Мерца в "самоуправстве" за увольнение министра транспорта ФРГ

Соратник упрекнул Мерца в "самоуправстве" за увольнение министра транспорта ФРГ

Вице-председатель Христианско-демократического союза рабочих (CDA) Кристиан Боймлер обвинил канцлера Фридриха Мерца в самоуправстве после того, как тот преждевременно сообщил министру транспорта Патрику Шнидеру об отставке.

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