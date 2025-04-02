Оператора сотовой связи оштрафовали за пропущенный звонок

Оператор связи должен будет выплатить 600 тысяч за нарушение законодательствафото unsplash.com Оператор сотовой связи пропустил в сеть вызов из другого государства с подменного номера, который был похож на российский.
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