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Поехала впервые знакомиться с родителями жениха и случайно выдала его смешную тайну

Поехала впервые знакомиться с родителями жениха и случайно выдала его смешную тайну

Адмирал Пингвинович — Только, пожалуйста, — сказал Паша, когда мы уже стояли у подъезда его родителей с двумя чемоданами и коробкой пирожных, — не рассказывай им про Адмирала.

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