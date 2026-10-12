Поехала впервые знакомиться с родителями жениха и случайно выдала его смешную тайну

Адмирал Пингвинович — Только, пожалуйста, — сказал Паша, когда мы уже стояли у подъезда его родителей с двумя чемоданами и коробкой пирожных, — не рассказывай им про Адмирала.
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