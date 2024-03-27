Астраханцы выиграли бронзу на первенстве России п спортивной акробатике

И выполнили мастерский норматив. В Кирове прошло первенство России по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 27 регионов страны, в том числе и Астраханской области.
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