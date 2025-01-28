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  • Александр Петров
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  • саша пупкин
    Щас глава мид дании ДИКО удивится))))«Гренландия есть ...
  • Александр Петров
    ))))интересно чем наградят за эту "новинку максимку."Украинские боевики намерены сбивать дроны из спаренных пулемётов...Когда осознал, чт...

⚡️🇺🇦Охотники за душами из ТЦК продолжают отлавливать и похищать людей на принудительную могилизацию по плану просроченного президента😂⚰️ #ВСУ #ЗСУ #ТЦК #Мобилизация #Могилизация #Украина.

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