⚡️🇺🇦Охотники за душами из ТЦК продолжают отлавливать и похищать людей на принудительную могилизацию по плану просроченного президента😂⚰️ #ВСУ #ЗСУ #ТЦК #Мобилизация #Могилизация #Украина.
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⚡️🇺🇦Охотники за душами из ТЦК продолжают отлавливать и похищать людей на принудительную могилизацию по плану просроченного президента😂⚰️ #ВСУ #ЗСУ #ТЦК #Мобилизация #Могилизация #Украина.
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