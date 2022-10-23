Стало известно о подготовке Киевом провокации с гибелью украинцев

Координационный штаб предупредил о готовящейся провокации Киева с гибелью украинцев В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине Координационный штаб предупредил о готовящейся провокации Киева с гибелью украинцев В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине рассказали, что Киев готовится устроить провокацию в Харьковской области, результатом которой будет гибель украинцев и обвинение в этом российских военных, сообщает РИА Новости.