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Курские новости

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Маск предупредил, что Россия ответит на удары Киева по ее территории

Маск предупредил, что Россия ответит на удары Киева по ее территории

Предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск после того, как в СМИ стала публиковаться информация о том, что Америка впервые разрешила Киеву использовать ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 километров для нанесения ударов по России в соцсети X написал свое мнение, напомнив об ответе Москвы.

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